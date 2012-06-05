Пять человек погибли в столкновении грузовика и иномарки в Бурятии

Жемчуг Тункинского райна). По данным МЧС республики, в результате лобового столкновения Toyota Mark-2 и грузовика Daewoo погибли пять пассажиров легкового автомобиля, личности погибших устанавливаются. Водитель грузовой машины не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции, медики, спасатели, пожарные и представители местной администрации. Обстоятельства произошедшего выясняются.