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Пять человек погибли в столкновении грузовика и иномарки в Бурятии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пять человек погибли в столкновении грузовика и иномарки в Бурятии

5 июня 2012, 02:00ОбществоРОман БОТов
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