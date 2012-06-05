Пять человек погибли в столкновении грузовика и иномарки в Бурятии
5 июня 2012, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Пять человек стали жертвами крупного ДТП в Бурятии. Инцидент произошел в ночь на вторник, 5 июня 2012 года, на 94 км трассы А-164 Култук-Монды (район н. п.
Жемчуг Тункинского райна). По данным МЧС республики, в результате лобового столкновения Toyota Mark-2 и грузовика Daewoo погибли пять пассажиров легкового автомобиля, личности погибших устанавливаются. Водитель грузовой машины не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции, медики, спасатели, пожарные и представители местной администрации. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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