Ребята из «Академии волшебников» не стали победителями национального «Детского Евровидения-2012»

На конкурс наши «Академия волшебников» везли песнюсобственного сочинения «Шаг навстречу солнцу», выполненные в одном стилекостюмы и отточенный в хореографическом плане номер. Однако по приезду в Москвустилисты переодели наших певцов в яркие, подчеркивающие детскость наряды, длякаждого участника выбрав свой доминирующий цвет. Хореографию также значительнопоменяли. Стоит отметить, что организаторы Евровидения принимают только песню имузыку, а остальной антураж выступления они вольны менять на свое усмотрение.Это нормальная практика для конкурса такого уровня.

Несмотря на результат, тагильчане молодцы, уже завтра онивернутся в родной город.

Конечно, все рассчитывали занять высокое место или дажепобедить, ребята вообще привыкли побеждать. На очень многих конкурсах самогоразного масштаба они берут Гран-при Вера Пирогова, хореограф группы.

Впереди у наших юных талантов далеко идущие планы. Виюле они собираются принять участие в фестивале «Морской прибой» в Туапсе. Онпроходит в рамках проекта «Лучший из лучших», и попали туда ребята, получивГран-при в вокально-хореографическом конкурсе в Уфе.