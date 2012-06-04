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Ребята из «Академии волшебников» не стали победителями национального «Детского Евровидения-2012»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ребята из «Академии волшебников» не стали победителями национального «Детского Евровидения-2012»

4 июня 2012, 13:50Общество
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