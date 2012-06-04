Ребята из «Академии волшебников» не стали победителями национального «Детского Евровидения-2012»
По итогам зрительского голосования юные тагильчане заняли лишь 16-е место среди принимавших участие 20-ти коллективов и солистов. Вообще ребята собрались самые разные, со всех уголков страны. Репертуаром выступления участники тоже отличались: были и восточные мотивы, и современный хип-хоп, и драйв рока, и светлые песни, идущие из самого сердца, и легкие задорные мотивы.
На конкурс наши «Академия волшебников» везли песнюсобственного сочинения «Шаг навстречу солнцу», выполненные в одном стилекостюмы и отточенный в хореографическом плане номер. Однако по приезду в Москвустилисты переодели наших певцов в яркие, подчеркивающие детскость наряды, длякаждого участника выбрав свой доминирующий цвет. Хореографию также значительнопоменяли. Стоит отметить, что организаторы Евровидения принимают только песню имузыку, а остальной антураж выступления они вольны менять на свое усмотрение.Это нормальная практика для конкурса такого уровня.
Несмотря на результат, тагильчане молодцы, уже завтра онивернутся в родной город.
Конечно, все рассчитывали занять высокое место или дажепобедить, ребята вообще привыкли побеждать. На очень многих конкурсах самогоразного масштаба они берут Гран-при Вера Пирогова, хореограф группы.
Впереди у наших юных талантов далеко идущие планы. Виюле они собираются принять участие в фестивале «Морской прибой» в Туапсе. Онпроходит в рамках проекта «Лучший из лучших», и попали туда ребята, получивГран-при в вокально-хореографическом конкурсе в Уфе.
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