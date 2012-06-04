Страхование спецтехники

Коммерческая спецтехника имеет свои особенностями страхования. АГЕНТСТВО "СТРАХОВАЯ ГРУППА" работает с надежными страховыми компаниями-партнерами, которые имеют опыт в заключении сделок по страхованию автомобилей и специальных транспортных средств.

По Договору страхования может быть застрахована специализированная техника и прицепы к ней:

- коммунальная техника; - дорожно-строительная техника;

- сельхозтехника, тракторы; - строительная техника;

- погрузчики и иная техника; - дополнительное оборудование.

Страховые риски:

- Повреждение ТС (столкновение, наезд, опрокидывание, падение, бой стекол, возгорание ТС, стихийные бедствия, ПДТЛ (в том числе угон), повреждение животными, погрузка/разгрузка, буксировка и др.)

- Хищение ТС

- Гражданская ответственность (расширение ОСАГО).

Территория страхования – вся территория РФ, без конкретизации региона или адреса стройплощадки;

Страхование действует 24 часа в сутки (в том числе во время эксплуатации ТС, его хранения, транспортировки и т.д.);

Неагрегатная страховая сумма (не уменьшается в зависимости от выплаченных возмещений)

Предоставление бесплатной рассрочки оплаты страховой премии (до 4-х платежей);

Применение дополнительной скидки при страховании свыше 10 ТС единовременно;

Упрощенное урегулирование по стеклянным элементам: выплата «без справок»*;

Выплата возмещения без учета износа деталей ТС*.