Страхование спецтехники
Коммерческая спецтехника имеет свои особенностями страхования. АГЕНТСТВО "СТРАХОВАЯ ГРУППА" работает с надежными страховыми компаниями-партнерами, которые имеют опыт в заключении сделок по...
Коммерческая спецтехника имеет свои особенностями страхования. АГЕНТСТВО "СТРАХОВАЯ ГРУППА" работает с надежными страховыми компаниями-партнерами, которые имеют опыт в заключении сделок по страхованию автомобилей и специальных транспортных средств.
По Договору страхования может быть застрахована специализированная техника и прицепы к ней:
- коммунальная техника; - дорожно-строительная техника;
- сельхозтехника, тракторы; - строительная техника;
- погрузчики и иная техника; - дополнительное оборудование.
Страховые риски:
- Повреждение ТС (столкновение, наезд, опрокидывание, падение, бой стекол, возгорание ТС, стихийные бедствия, ПДТЛ (в том числе угон), повреждение животными, погрузка/разгрузка, буксировка и др.)
- Хищение ТС
- Гражданская ответственность (расширение ОСАГО).
Территория страхования – вся территория РФ, без конкретизации региона или адреса стройплощадки;
Страхование действует 24 часа в сутки (в том числе во время эксплуатации ТС, его хранения, транспортировки и т.д.);
Неагрегатная страховая сумма (не уменьшается в зависимости от выплаченных возмещений)
Предоставление бесплатной рассрочки оплаты страховой премии (до 4-х платежей);
Применение дополнительной скидки при страховании свыше 10 ТС единовременно;
Упрощенное урегулирование по стеклянным элементам: выплата «без справок»*;
Выплата возмещения без учета износа деталей ТС*.
* Условия включения данной опции в Договор уточняйте по тел. 41-91-71, 46-66-46