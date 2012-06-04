Висимский заповедник получил лицензию на тушение пожаров, доказав свою компетентность

Наданный момент в арсенал заповедника входят 11 единиц техники, включаяспециальный лесопожарный трактор с емкостью для воды 2 куба, машины, мотоцикл,мотовездеход, ранцы-опрыскиватели. Чтобы убедиться в способности действоватьслаженно и организованно, были проведены учения совместно с командой МЧС. Отзаповедника принимали участия инспекторы.

Дляучений специально подожгли 1,5 гектара леса в районе Верхнего Тагила. Далееинсценированный пожар тушили по такой схеме: в 11.00 обнаружили дым, в 11.02позвонили в пожарную часть на пульт 01, сообщили о возгорании. Как сообщаетпресс-служба Висимского заповедника, первой на место отправилась их группа разведки. Следом за ними подошла основнаягруппа. Тем временем, за 20 минут площадь пожара распространилась уже натерриторию в 2 га. Разведчики установили мотопомпы. В течение 2-х минут былиразвернуты 200 метров рукавов.

В12.00 пожар локализовали, а в 13 часов - ликвидировали. Прошли вокруг с GPS-навигатором, чтобы определить площадь возгорания. МЧСподсказал, как правильно сложить и просушить рукава после употребления.

Директорзаповедника Александр Грановский отметил кК плюсы, так и минусы в работе. По итогамучений было решено дополнительно закупить 9 раций, которые можно будет выдаватьдобровольцам. Активных граждан, желающих помогать в тушении лесных пожаров, заповедникберется обучить этому ремеслу. При этом добровольцев будут страховать, выдадутспециальную одежду и даже будут оплачивать их труд по часам.

Впередипланируются еще одни учения совместно с парком «Река Чусовая», будет потушенинсценированный пожар в одной из удаленных частей парка.