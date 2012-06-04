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Висимский заповедник получил лицензию на тушение пожаров, доказав свою компетентность
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Висимский заповедник получил лицензию на тушение пожаров, доказав свою компетентность

4 июня 2012, 12:13Общество
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