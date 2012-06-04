Впереди у россиян шесть рабочих дней подряд

В связи с этим новаярабочая неделя будет шестидневной. Понедельник 11-го июня переносится насубботу, зато потом всех работяг ждут трехдневные выходные. После мини-каникулначнется столь же скромная на рабочиечасы трудовая неделя - со среды по пятницу.

Конечно, можно воспринимать День России, как очереднойвыходной с поездками за город и шашлыками, однако давайте все-таки добавимнотку серьезности в этот день, и на шашлыки возьмем, например, флаг РоссийскойФедерации. Как ни крути, это день рождения нашей родной и горячо любимойстраны. Так что с наступающим вас, россияне!