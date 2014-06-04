Абоненты «МегаФона» отправили рекордное количество SMS для помощи Насте Носковой

Мы благодарим всех абонентов «МегаФона», которые откликнулись на призыв о помощи и приняли участие в нашей ежегодной благотворительной акции. Всего за шесть дней на номер спасения детских жизней 000777 поступило порядка 30 тысяч сообщений. Спасибо всем, кто не остается в стороне и своим участием дарит шанс на жизнь детям. Без вашей помощи не удалось бы осуществить сотни добрых дел. Мы очень надеемся, что собранные средства помогут Насте Носковой побороть страшную болезнь сообщила директор по связям с общественностью Уральского филиала ОАО «МегаФон» Людмила Столярова.

В рамках благотворительного телемарафона «Вместе сможем все» сбор средств на лечение Насти Носковой осуществлялся с помощью SMS-сообщений от абонентов, а также путем частных денежных переводов на счет детского благотворительного фонда «Мы вместе» и личных пожертвований людей. Суммарно за неделю в рамках телемарафона собрано 2 миллиона 288 тысяч 846 рублей.

Наш традиционный благотворительный марафон - это всегда праздник, на котором встречаются сотни неравнодушных людей и ежегодно происходят настоящие чудеса. И этот год – не исключение. Мы искренне благодарны всем отзывчивым людям, ведь благодаря их неравнодушию собранных средств хватит, чтобы полностью оплатить лечение Насти Носковой и частично – лечение еще одного малыша – Андрея Кипрушкина. За 10 лет жизни Андрей перенёс уже 10 операций. У мальчика редкое генетическое заболевание – синдром Кабуки, из-за этого у ребенка очень слабые мышцы и суставы отметила руководитель детского благотворительного фонда «Мы вместе» Инна Яламова.

В рамках благотворительной акции в уральской столице 31 мая у ТРЦ «Гринвич» состоялся традиционный сбор подгузников для детей-отказников. Благодаря неравнодушным горожанам собрано 3265 упаковок подгузников, которые уже переданы в дома ребенка Екатеринбурга и Свердловской области и Областную детскую клиническую больницу №1. Благодарим информационных партнеров мероприятия - газету «Аргументы и Факты - Урал» и радиостанцию «Радио Дача».

Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в телемарафоне. Каждый год, когда мы выходим в эфир с проектом «Вместе сможем все», у нас есть уверенность, что наши зрители нас поддержат. Ведь это очень важно: знать, что ты не только можешь помочь, но и действительно помогаешь. И небольшие деньги от каждого из нас становятся суммой, которая может помочь спасти жизнь ребенка. А это еще раз доказывает, что вместе мы сможем все отметила Алена Вугельман, директор телекомпании «Четвертый канал».