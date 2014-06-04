Компания ПРОМКО поставит 420 тонн модернизированных стеллажей для ОАО «Сургутнефтегаз»

Стеллажи с усиленной конструкцией предназначены для складирования труб широкой номенклатуры. Специалисты конструкторского отдела ПРОМКО разработали и представили заказчику на выбор несколько проектов, один из которых был утвержден. По прочности новая конструкция превосходит прежние на 30-40 % за счет улучшения характеристик сечений несущих элементов.

Планируется, что весь объем продукции будет отгружен до конца лета. Кроме этого, компания поставит в адрес ОАО «Сургутнефтегаз» 70 тонн стоек для стеллажей. Отгрузку координирует менеджер проектов ПРОМКО Юлия Фомина.

Ранее компания ПРОМКО изготовила для Сургутнефтегаз 100 тонн одностоечных, передвижных опор, которые используются при строительстве линий электропередач.