Положить монетку в стакан с помощью автопогрузчика? Легко! Тагильчанин победил в областном конкурсе

В конкурсе приняло участие девять представителей пяти компаний. Уралхимпласт представляли машинист гранулирования Артем Аманжулов и аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции Владимир Попов.

В программе – теоретический и практический этапы. Теоретическая часть представляла собой тест из 60 вопросов по безопасной эксплуатации, техническому оснащению автопогрузчиков, требованиям законодательства по труду.

Практика состояла из трех заданий. Сначала конкурсантам необходимо было проехать трассу с установленным на вилы грузом – картонными коробками – за минимальное время. За каждое сбитое на трассе ограждение с участника снимался один балл, а в случае опрокидывания груза задание считалось не выполненным. Самым зрелищным был этап «Монетка». Участники с помощью вил автопогрузчика закидывали монетку, лежащую на полу, в стакан. Выполняя третье задание, конкурсанты с помощью все тех же вил погрузчика закрывали установленные на полу спичечные коробки. Если коробок падал или сминался, баллы не начислялись.

При этом жюри особое внимание уделяло соблюдению требований охраны труда при работе на автопогрузчике. Водитель обязан перед началом движения произвести предрейсовый осмотр транспортного средства, включить на нем сигнальный маячок. При движении задним ходом или во время сложных маневров – подавать предупредительный звуковой сигнал, а после остановки – поставить транспорт на стояночный тормоз. За нарушения начислялись штрафные баллы.

В итоге победителем областного конкурса профессионального мастерства стал представитель УХП Артем Аманжулов. Надо отметить, что водитель погрузчика – это смежная специальность конкурсанта. Однако уралхимпластовец имеет богатый соревновательный опыт: он постоянный участник заводских профтурниров, а в прошлом году стал серебряным призером всероссийского молодежного состязания среди водителей погрузчиков.

Призеры областного конкурса стали обладателями денежных премий: за первое место – 30 тысяч рублей, за второе – 20, за третье – 10.

Напомним, накануне работники Евраза также стали призерами конкурса «Лучший по профессии водитель автобуса».