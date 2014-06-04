Сегодня не хватает мест в садиках, а завтра? Ждут ли тагильчан очереди в школу

С его слов, к 2020 году численность школьников в стране увеличится на 2,5 миллиона человек. При этом ситуация со строительством новых школ и реконструкцией существующих весьма плачевная, особенно в сельских территориях.

Здесь очевидна взаимосвязь с нехваткой мест в детских садах. С каждым годом положение в целом по Свердловской области только усугубляется. Конкретно в Нижнем Тагиле молодые родители с тревогой ждут путевки в садик. Да, новые ДОУ открываются, но этого катастрофически не хватает.

Согласно статистике, в Свердловской области количество требуемых мест в детсадах для детей от 3 до 7 лет – 60 тысяч. При этом планируемое количество введения новых мест в 2014 году – 17-18 тысяч, пишет общественно-политический журнал panoramaurfo.ru.

То есть дети рождаются (спасибо за мотивацию материнскому капиталу), а место в садике есть не для всех. Судя по прогнозам, к 2020 году проблематично станет и получить место в школу, если ситуация не изменится кардинальным образом. Плюс, в Тагиле началась активная застройка микрорайонов – заселяются туда, в основном, молодые семьи, планирующие или уже имеющие детей.

Среди проектов, рассматриваемых властями для решения проблемы – создание «трансформеров», садиков-школ. Здесь количество групп для ребятишек и классов для школьников будет варьироваться в зависимости от потребности территории. Однако пока это лишь проект на рассмотрении.