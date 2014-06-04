Сергей Носов: «Подготовку к отопительному сезону необходимо завершить к 25 августа»

27 мая в Нижнем Тагиле завершились гидравлические испытания. После их проведения было выявлено 12 порывов на магистральных сетях Тагилэнерго и 11 – на магистральных сетях НТТС. Кроме того, в ряде микрорайонов были нарушены внутриквартальные сети.

По информации, предоставленной директором НТТС Андреем Обельчаком, на полноценную подготовку к отопительному сезону необходимо затратить от 114 до 250 млн рублей, однако, на эти цели у организации всего 66 миллионов.

52 млн руб. на подготовку к зиме у Тагилэнерго. По словам технического директора предприятия Сергея Козлова, этих средств также недостаточно. На них можно выполнить только ремонт сетей, а кроме этого предстоит обновить ряд теплоисточников.

Тагилэнергосети затратят на подготовку к отопительному сезону порядка 60 млн руб. 94 млн выделяет на ремонты в этом году Водоканал-НТ. Нет проблем с организацией мероприятий, согласно докладам энергетиков, у НТМК, УВЗ и ВГОК.

Сергей Носов дал ряд поручений по итогам совещания. Одним из главных вопросов, который предстоит решить, является дефицит финансирования в размере 200 млн руб. на мероприятия по подготовке города к зиме.

К сожалению, процесс подготовки коммунальных сетей связан с рядом неприятных испытаний для жителей районов, в которых эта подготовка проводится. Не на последнем месте стоит проблема отсутствия горячей воды (а в зимнее время - и отопления), которая может возникнуть из-за гидравлических испытаний или аварий. К счастью, жители частных домов могут установить газовые котлы из ассортимента сайта mircli.ru, которые обеспечат теплом и горячей водой жилище вне зависимости от каприза коммунальщиков.