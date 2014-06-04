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Сергей Носов: «Подготовку к отопительному сезону необходимо завершить к 25 августа»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов: «Подготовку к отопительному сезону необходимо завершить к 25 августа»

4 июня 2014, 10:15ОбществоАлександра Логинова
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