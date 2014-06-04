Сотрудник тагильского музея-заповедника удостоен премии имени Онисима Клера (ФОТО)

Традиция чествовать работников культуры была заложена еще четверть века назад. В марте 2013 года премии получили губернаторский статус. Всего учреждено 12 премий главы региона в размере 40 тысяч рублей каждая. В этом году лауреатами стали библиотекари из Невьянска, Шалинского городского округа и Екатеринбурга, сообщается на официальном сайте губернатора.

Евгений Куйвашев также вручил премию работникам культурно-досуговой сферы Верхнесалдинского городского округа, Байкаловского сельского поселения, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила. Лауреаты отметили, что высокую награду им особенно приятно принимать в Год культуры.

В музейной сфере премиями отмечены творческие коллективы за создание таких проектов, как: «Виртуальный музей военной истории Урала (Музей Победы)», каталог «Тагильская лаковая роспись по металлу». Кроме того, за значительный вклад в развитие музейного дела премию имени Онисима Клера губернатор вручил советнику директора Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», специалисту по проекту «Демидов-парк» Ивану Семенову. Лауреат премии отметил значимость сохранения исторического наследия для развития государства.

Губернатор напомнил, что на Среднем Урале всегда уделялось большое внимание развитию культуры, целевой государственной поддержке выдающихся мастеров культуры и искусства, росту юных дарований.

Не случайно за Свердловской областью прочно закрепилась репутация одного из крупнейших культурных центров страны, региона, где успешно реализуются интереснейшие проекты в музейной, библиотечной, досуговой деятельности пояснил Евгений Куйвашев.

Кстати, в дополнение к существующим, с 2014 года в рамках государственной программы развития культуры введены субсидии на информатизацию муниципальных музеев на общую сумму пять миллионов рублей. Гранты таким музеям на проведение обменных выставок и прием выставок ведущих российских музеев – всего шесть грантов на сумму 2 миллиона рублей. Кроме того, с этого года выделяется 9 грантов по миллиону рублей на муниципальные библиотеки. Это особенно важно для популяризации чтения и возвращения России репутации самой читающей страны мира.