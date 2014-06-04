В Екатеринбурге пройдет фестиваль караоке среди болельщиков FIFA-2014. Успевайте регистрироваться!

Это большой конкурс вокалистов из Екатеринбурга и Свердловской области, в котором каждый участник может показать свой вокальный талант на большой сцене перед зрителями и болельщиками. Оценивать певцов будет профессионально жюри. Отборочные туры, куда попадут только самые талантливые, состоятся 21, 29 июня и 6 июля, сообщает сайт правительства области.

Мы ждем как профессиональных вокалистов, так и таланты-самородки, мечтающие покорить зрителей своим исполнением известных песен. Это уникальный шанс выступить перед сотнями зрителей на площадке, которая вновь появится только через 4 года, когда футбольное первенство мира пройдет в нашем городе рассказали организаторы фестиваля.

Победитель получит возможность выступить на закрытии фан-зоны в присутствии нескольких тысяч зрителей. Не только победителей, но и всех участников фестиваля ждут призы и подарки от организаторов и спонсоров.

В настоящее время открыта предварительная регистрация участников. Всем желающим подать заявку на конкурс необходимо заполнить регистрационную форму не позднее 17:00 18 июня и прислать на электронный адрес maxim.gogolev@phkp.ru аудио- или видеозапись своего выступления до 23:00 20 июня.