В Пенсионном фонде Тагила забыли про возможности компьютера?

В мае у Светланы потерялась пенсия. Обычно 13-го числа каждого месяца в телефоне женщины раздается sms о поступивших из Пенсионного фонда деньгах, однако не в этот раз. Прошло 10 дней, а пенсии всё не было. Тогда тагильчанка решила обратиться в организацию, где по телефону девушка уведомила, что все консультации – при личной встрече.

Светлана, в свою очередь, не имеет возможности отпроситься с работы даже на такой период, поэтому вариант, предложенные сотрудницей, ее не устроил.

Пояснила девушке, что не собираюсь терять свое личное время для выяснения их косяков, и продолжаю настаивать, чтобы мне все сообщили по телефону, и что я совершенно не нужна там собственной персоной.

Тогда женщину предостерегли, что нужно поднимать в архиве личное дело, а это очень длительная процедура. А на приеме у сотрудницы очень много людей. Светлана понимала, что сейчас все хранится в компьютерах и продолжала настаивать на консультации по телефону. Дважды она пыталась дозвониться и выяснить заветную информацию, но дважды слышала: «Много народу, перезвоните через час».

На третий раз сотрудница фонда всё-таки заглянула в компьютер и сделала вывод, что пенсию отправили на неверный счет.

По времени и двух минут не заняла проверка. Вот и к чему хотели было гонять меня?! Так и создают сами себе очереди резюмировала Светлана.

В Пенсионном фонде пояснили, что вся информация, которая содержится в базах данных – конфиденциальна. Именно поэтому по правилам Пенсионного фонда, все запросы, касающиеся размера пенсии или иных выплат, – строго при личном приеме.

Проблема заключается в том, что пользовательница не оставила своих контактных данных и даты обращения, поэтому у сотрудников фонда возникла сложность с восстановлением и разбирательством по этому делу. В Пенсионном фонде предположили, что, возможно, клиентка ранее не указала, что у нее новый счет в другом банке. Из-за этого, вероятно, произошла путаница.

Насчет того, что женщине долгое время не предоставляли ответ в конкретный день, откладывая телефонный разговор: в Пенсионном фонде (каждый сам может убедиться) действительно обслуживают большое количество людей. Поэтому сотрудники физически не успевают давать консультации «в живую» и по телефону одновременно, даже по самым незначительным вопросам.

Единственное, в чем их [сотрудниц] ошибка – надо было взять контактный телефон и перезвонить, когда появится время, во избежание недопонимания. У нас нет грубого отношения. В любом случае сотрудники Управления Пенсионного фонда приносят свои извинения перед Светланой пояснили в Пенсионном фонде.