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Внимание! Сегодня будет закрыт центральный участок проспекта Мира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Внимание! Сегодня будет закрыт центральный участок проспекта Мира

4 июня 2014, 09:10Общество
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