Внимание! Сегодня будет закрыт центральный участок проспекта Мира
4 июня 2014, 09:10Общество
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Как сегодня стало известно по словам начальника производственно-технического отдела «Тагилдорстрой» Владимира Ларионова - будет закрыт участок проспекта Мира от центра в сторону Красного Камня.
По дороге нельзя будет проехать на отрезке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. Там ведутся работы по фрезерованию и подготовке асфальтобетонного покрытия.
В то же время на противоположной стороне - перекоп. На месте работает Водоканал-НТ. Таким образом, весь этот участок на проспекте Мира для водителей недоступен.
Обращаемся к автовладельцам Нижнего Тагила: будьте внимательны, следите за знаками, продумайте заранее пути объезда.
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