Внимание! Сегодня будет закрыт центральный участок проспекта Мира

По дороге нельзя будет проехать на отрезке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. Там ведутся работы по фрезерованию и подготовке асфальтобетонного покрытия.

В то же время на противоположной стороне - перекоп. На месте работает Водоканал-НТ. Таким образом, весь этот участок на проспекте Мира для водителей недоступен.