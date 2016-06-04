Воспитанники Нижнетагильского детского объединения «Робототехника» завоевали призовые места во Всемирной Робототехнической Олимпиаде

На территории нашей области - 30 базовых робототехнических площадок, которые входят в программу «Уральская инженерная школа».

Перед Олимпиадой задачи себе юные конструкторы ставили разные. Школьниками были созданы роботы, помогающие прокладывать чистый путь к школе, облегчающие жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья, а также были придуманы заводы по переработке отходов.

Школьники из Н. Тагила из детского объединения «Робототехника» стали призерами и победителями Олимпиады.

1 место в младшей возрастной группе – категория «Чистый путь к школе» - занял Егор Ермаков (педагоги Ермаков А.Н., Лазаренков С.В.).

1 место в младшей возрастной группе - категория «Борись с отходами» - заняли Георгий Варданян и Эльдар Нартдинов (педагог Канюкин А.Н.).

3 место – категория «Проекты WeDo» - заняли Артур Сальников и Илья Смирнов (педагог Канюкина В.В.)

Команды-победители регионального этапа, поедут в июне на всероссийский чемпионат. Он будет проводиться в Республике Татарстан, в г. Иннополисе.