Воспитанники Нижнетагильского детского объединения «Робототехника» завоевали призовые места во Всемирной Робототехнической Олимпиаде
4 июня 2016, 10:35Общество
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2 дня – 27 и 28 мая – в Екатеринбурге проходил региональные соревнования Всемирной Робототехнической Олимпиады WRO - 2016. Площадка Ельцин Центра приняла 180 школьников из городов Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
На территории нашей области - 30 базовых робототехнических площадок, которые входят в программу «Уральская инженерная школа».
Перед Олимпиадой задачи себе юные конструкторы ставили разные. Школьниками были созданы роботы, помогающие прокладывать чистый путь к школе, облегчающие жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья, а также были придуманы заводы по переработке отходов.
Школьники из Н. Тагила из детского объединения «Робототехника» стали призерами и победителями Олимпиады.
- 1 место в младшей возрастной группе – категория «Чистый путь к школе» - занял Егор Ермаков (педагоги Ермаков А.Н., Лазаренков С.В.).
- 1 место в младшей возрастной группе - категория «Борись с отходами» - заняли Георгий Варданян и Эльдар Нартдинов (педагог Канюкин А.Н.).
- 3 место – категория «Проекты WeDo» - заняли Артур Сальников и Илья Смирнов (педагог Канюкина В.В.)
Команды-победители регионального этапа, поедут в июне на всероссийский чемпионат. Он будет проводиться в Республике Татарстан, в г. Иннополисе.
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