Добровольцы всю ночь расчищали дороги и дворы после урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Часть улиц из-за упавших деревьев была полностью перекрыта, все дороги засыпаны ветвями и обломками строительного мусора.

Водители и просто неравнодушные жители во всех частях города приняли участие в расчистке завалов.

У нас соседу завалило машину, помогали разгребать говорит житель дома по проспекту Мира.

На Старателе попадали деревья с такими толстыми стволами, что их даже не обхватить! Вышли расчищать улицу, очень много крупного мусора, надеюсь, городские службы скоро его соберут делится впечатлениями другой тагильчанин.

Водители, которых непогода застала в дороге, также после урагана собирали с дорог деревья и ветки, чтобы транспорт мог передвигаться дальше.