Добровольцы всю ночь расчищали дороги и дворы после урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
4 июня 2017, 07:55Общество
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Сотни деревьев по всему Нижнему Тагилу пострадали из-за урагана, который прошел вечером 3 июня. Жители Нижнего Тагила вышли на улицы, чтобы помочь коммунальным службам устранить последствия урагана.
Сюжеты: Нижний Тагил
Часть улиц из-за упавших деревьев была полностью перекрыта, все дороги засыпаны ветвями и обломками строительного мусора.
Водители и просто неравнодушные жители во всех частях города приняли участие в расчистке завалов.
У нас соседу завалило машину, помогали разгребать говорит житель дома по проспекту Мира.
На Старателе попадали деревья с такими толстыми стволами, что их даже не обхватить! Вышли расчищать улицу, очень много крупного мусора, надеюсь, городские службы скоро его соберут делится впечатлениями другой тагильчанин.
Водители, которых непогода застала в дороге, также после урагана собирали с дорог деревья и ветки, чтобы транспорт мог передвигаться дальше.
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Фото: группа smotra.ru
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