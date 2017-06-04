Наружное освещение на улицах и во дворах Нижнего Тагила восстанавливают после урагана (ВИДЕО)

О ходе восстановительных работ на заседании штаба ЧС отчитался перед главой администрации Нижнего Тагила начальник управления ЖКХ - Егор Копысов:

К нам поступило порядка 80 заявок. 70% из них отработаны. В каждом районе города работают бригады. Всего 24 специалиста. До конца сегодняшнего дня, до 22:30 мы восстановим всё освещение по улицам-магистралям. Далее, по графику, будет восстанавливаться освещение во дворах. Вчера, по решению штаба, было организовано наружное освещение магистралей до 3 часов ночи. Сегодня, если будет нужно, готовы сделать также - продлить работу наружного освещения.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

Таким образом, ночью с 4-го на 5-ое июня все магистральные улицы Нижнего Тагила будут освещены. Иначе дело обстоит с освещением во дворах.

В кварталах ситуация сложнее, поскольку на линиях много веток и обломков крыш. Кварталы, где повреждены линии электропередач, оцеплены. В течение сегодняшнего дня сложится более полная картина, будет разработан график восстановления освещения в кварталах. По предварительным оценкам, эти работы займут около 4 дней напряжённой работы сообщил на заседании штаба ЧС Егор Копысов.

Мэр поручил городским службам уделить особое внимание расчистке кварталов от последствий урагана. Поскольку от этих работ напрямую зависит восстановление освещения во дворах.

Чем быстрее мы расчистим в кварталах, тем быстрее мы восстановим тот режим освещения, который был. Прошу глав районов, представителей управляющих компаний и управление ЖКХ определить фронты работ в этом направлении поручил Сергей Носов.