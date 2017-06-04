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Обстановка после прохождения грозового фронта в Нижнем Тагиле стабилизировалась менее чем через сутки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обстановка после прохождения грозового фронта в Нижнем Тагиле стабилизировалась менее чем через сутки

4 июня 2017, 20:28Общество
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