Школы и детские сады Нижнего Тагила готовы к приему детей: последствия урагана оперативно устраняются (ФОТО)

В садиках и школах города все сделано, подготовлено к приему детей. В первую очередь там, где идут экзамены и лагеря с дневным пребыванием сообщил редакции портала заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров.

В частности, детский сад №127, на который упали сразу 6 деревьев, уже подготовлен к приему детей: специалисты расчистили подходы к учреждению, а также распилили деревья.

Благодаря работе городских служб дети смогут попасть в садик и продолжить обучение. После распила деревьев все бревна и ветки будут вывезены спецтехникой.

Напомним, ураган в Нижнем Тагиле повредил более 100 крыш домов, обрушил сотни деревьев, одно из которых смертельно травмировало молодого человека из Екатеринбурга, приехавшего в пригород в гости.