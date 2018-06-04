Дети из Верхнего Тагила посетили Нижний Тагил по маршруту «Живые дома Урала» (ФОТО)

Выбраны только те дома, информация о строителях которых известна. В точках маршрута отмечены даты постройки, имена и истории конкретных строителей.

В ходе экскурсии школьники увидели исторические особняки, оригинальные постройки дореволюционных и современных строителей. Например, старшеклассники узнали о том, что дома, учебные и театральные учреждения НижнегоТагила построены во многом благодаря усилиям одного треста – «Тагилстрой», и что до революции в городе трудился крупный подрядчик каменных, штукатурных, облицовочных работ Клушин Григорий Михайлович.

Маршрут «Живые дома Урала» создан для популяризации профессии строитель, а также для всех тех, кто интересуется строительством и архитектурой.

Фото: СРО «Уральское объединение строителей»