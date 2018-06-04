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Дети из Верхнего Тагила посетили Нижний Тагил по маршруту «Живые дома Урала» (ФОТО)
Сюжеты:
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Дети из Верхнего Тагила посетили Нижний Тагил по маршруту «Живые дома Урала» (ФОТО)

4 июня, 17:40Общество
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