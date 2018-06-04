Фестиваль детских духовых оркестров прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)
4 июня, 16:20Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
1 июня на набережной Тагильского пруда прошел фестиваль детских духовых оркестров. В этом году в фестивале участвовали гости из Алапаевска и поселка Баранчинский.
Сюжеты: Нижний Тагил
Детский фестиваль оркестров проходит в Нижнем Тагиле второй раз. Ребятам пришлось играть в непростых погодных условиях: с пруда дул холодный ветер, несколько раз начинался дождь.
Начал концертную программу коллектив детской музыкальной школы №3. Возраст его участников — от 10 до 16 лет. По словам саксофониста Егора Жигачева, несмотря на холодную погоду, ошибок в выступлении не было, все получилось.
Зрители поддерживали юных музыкантов: аплодировали и танцевали под музыку, пишет «Тагильский рабочий».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: «Тагильский рабочий»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей