Фестиваль детских духовых оркестров прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Детский фестиваль оркестров проходит в Нижнем Тагиле второй раз. Ребятам пришлось играть в непростых погодных условиях: с пруда дул холодный ветер, несколько раз начинался дождь.

Начал концертную программу коллектив детской музыкальной школы №3. Возраст его участников — от 10 до 16 лет. По словам саксофониста Егора Жигачева, несмотря на холодную погоду, ошибок в выступлении не было, все получилось.