Вода не уходит: улица Ильича в Нижнем Тагиле вновь затоплена (ВИДЕО)

Жители домов, расположенных на ул. Ильича, рассказывают, что вода с затопленного участка дороги топит их земельные участки. Дома расположены близко к проезжей части, и волны, которые создают автомобили проезжая по дороге, проникают на территории жилых домов.

Семья Горбуновых уже три раза вызывала ассенизаторскую машину, так как скопившаяся вода быстро переполняет канализационный колодец.

Раньше здесь было болото, а когда нарезали земельные участки, придумали дренажную систему. Со временем водоотведение засорилось, теперь вода просто не уходит. Откачка воды ассенизаторской машиной тоже не помогает.

На данный момент разрабатывается проектное решение по отводу воды. В этом году в планах администрации поднять тротуар, чтобы вода его не затапливала, сообщает ТК «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»