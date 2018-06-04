«Волшебное кольцо» Нижнетагильского театра кукол победило в областном конкурсе
Спектакль «Волшебное кольцо» Нижнетагильского театра кукол стал победителем XIV областного конкурса «Камертон» в номинации «Спектакли».
В этом году на участие в конкурсе было подано 300 заявок. Из них выбрали 46 победителей в восьми номинациях, среди которых театр, литература, музыка, изобразительные произведения и телепрограммы.
Постановке «Волшебное кольцо» вручили диплом и кубок «за высокий художественный уровень, исполнительское мастерство и раскрытие темы».
Премьера спектакля прошла осенью 2017 года. Сценарий спектакля по сказке Бориса Шергина специально для Нижнетагильского театра кукол написала российский драматург и сценарист Анна Богачева. Над куклами и декорациями работала тагильчанка Светлана Резанова, дизайнер и декоратор, одна из ведущих российских создателей авторских коллекционных кукол, президент Уральской Ассоциации художников по куклам. Музыкальную основу спектакля составили русские народные мелодии в современной обработке композитора Сергея Четвертных.
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