Балтинвестбанк пытается вернуть долг у спиртзавода в Ростовской области

История взяла начало в 2008 году. Тогда «Балтийский инвестиционный банк» предоставил кредит предприятию ООО «Мариинский спиртзавод» (МСЗ) на сумму в 630 миллионов рублей, а также несколько кредитов, общий размер которых составил 400 миллионов рублей ООО «Тигода», которое позже передало свои обязательства МСЗ по договору цессии. Поручителями по кредитам и цессиям в то время выступили Наталья Бажутова (главный бенефициар МСЗ) и Сергей Караджа (генеральный директор МСЗ), пишет rostovgazeta.ru.

С 2015 года заемщики прекратили выполнение своих обязательств перед банком. Сразу после этого предприятие начало попытки по разделу имущества и избежанию ответственности перед кредитной организацией.

Агропредприятие «Южный аграрий», имеющее связь с Караджой, и ООО «Виноградарь» (находится во владении сыновей Бажутовой) начали процедуру банкротства с целью перераспределить активы в свою пользу. Но банк, проигнорировав то, что учреждение находится под санацией (обычно в таких случаях долги практически никогда не взыскивают, поскольку будет нанесен ущерб всей банковской системе) вмешался в этот процесс, после чего суд арестовал залоговое и незалоговое имущество. Тем не менее, получить эти активы банку оказалось непросто.

Бажутова и Караджа сразу же сделали заявление, что договор цессии между подконтрольными им предприятиями в реальности - всего лишь подделка, ничего не значащая юридически. В итоге, они планировали осуществить реструктуризацию задолженности для поиска наиболее выгодного варианта. Но Арбитражный суд понял эту уловку и отказал Мариинскому спиртзаводу в том, чтобы исключить банк из реестра кредиторов.

Известно, что «Балтинвестбанк» хотел оказать должникам поддержку. Так, спиртзаводу предоставили гарантию для участия в торгах, снизили процентную ставку по кредитам, а также продлили сроки выплат. Но в ответ же заемщики попытались уйти от выплаты долга, сочиняя в качестве предлога разные причины.