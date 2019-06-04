Фирма из Екатеринбурга отремонтирует спорткомплекс РЖД в Нижнем Тагиле

В здании спорткомплекса проведут ремонт кровли, вентиляции, отремонтируют женскую и мужскую раздевалки, а также займутся сантехническими и электромонтажными работами. Начальная цена контракта составила 2,7 млн рублей, однако подрядчику удалось снизить её на 800 тысяч рублей.