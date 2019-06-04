Фирма из Екатеринбурга отремонтирует спорткомплекс РЖД в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:26ОбществоФото: Фото из соцсетей
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Фирма из Екатеринбурга ООО «СК Регион» за 1,9 млн рублей займётся капитальным ремонтом спортивного комплекса «РЖД» в Нижнем Тагиле, расположенного на Садовой, 91.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В здании спорткомплекса проведут ремонт кровли, вентиляции, отремонтируют женскую и мужскую раздевалки, а также займутся сантехническими и электромонтажными работами. Начальная цена контракта составила 2,7 млн рублей, однако подрядчику удалось снизить её на 800 тысяч рублей.
ОАО «РЖД» является основным заказчиком фирмы-победителя ООО «СК Регион». Руководит екатеринбургской компанией Владимир Гребнев.
Работы должны быть выполнены до 31 декабря с момента заключения договора.
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