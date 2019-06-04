Громкие уголовные дела России объединяет имя Германа Горбунцова

Как сообщают argumenti.ru, Горбунцов был учредителем множества компания. И их деятельность также разнилась: начиная от охраны и заканчивая строительством. Однако больше всего он добился в банковской сфере. Горбунцов входил в совет директоров таких компаний, как «Банк Индустриальный Кредит», «Конверсбанк-Москва», «Интерпрогресс» и так далее.

Он успел проявить себя и как меценат - спасти от разорения ХК «Спартак». Но позже выяснилось, что хоккейный клуб был необходим банкиру для отмывания денег. Под прикрытием благими намерениями, Горбунцов вывел из страны миллиарды долларов.

В 2011 году правоохранители наконец смогли уличить банкира в его противоправной деятельности. Он подделывал банковские вексели. Было возбуждено уголовное дело, однако Горбунцов бежал из страны. При этом ему пришлось обналичить все депозиты своей компании, которая использовалась для отмывания денег.

В Лондоне было совершено покушение на убийство Горбунцова. Банкир обвинил в нем бывшего делового партнёра - главу правящей Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка. Но, по неизвестным обстоятельствам, банкир в скором времени отзывает заявление и они оба начинают «дружить» против другого молдавского политика и бизнесмена Ренато Усатого и столицы России.

Практически в одно время с этим имя Горбунцова начинает фигурировать в громких уголовных делах. И везде банкир находится в статусе важного свидетеля.

В 2018 году генеральная прокуратура возбудила расследование против Уильяма Браудера, который является главой фонда Hermitage Capital. Его обвиняли в организации преступной группировки и руководстве ею. Но выяснилось, что фонд обвиняемого сотрудничало с финструктурами, которые относятся к к Горбунцову, как в Молдавии, так и в России.

Также банкир проходит как подозреваемый в деле об убийстве бизнесмена Александра Минеева, которое произошло в 2014 году. Теперь всему активами миллиардера руководит Горбунцов, что делает его главным подозреваемым.

Ко всему прочему, Горбунцов имеет отношение и к делу об убийстве Бориса Немцова. Он заявил, что знает личности заказчиков. Тогда его хотели отправить на допрос.

Также банкир проходит как главный свидетель в деле полковника Дмитрия Захарченко, который был арестован в 2016 году по подозрению в коррупции.

Самое интересное в этом деле это то, как Горбунцову постоянно удается выходить сухим из воды. Его стремление всегда и везде быть важным свидетелем уникально. В частности это касается тех дел, где ему бы не плохо было бы оказаться на одной стороне с обвиняемым. Правоохранители заочно уже называют его «серийный свидетель».