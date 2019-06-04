На подозреваемого в деле Филатова оказывали давление для дачи ложных показаний

Подозреваемые Виктор Филатов, Станислав Милькин, Павел Тищенко, Алексей Зеленский и Александр Пивоваров сидят в СИЗО на протяжении последних четырех лет. Все эти годы шло следствие и судебное разбираетльство дела по событиям 2008-2010 годов, информируют «Новые известия».

Около 10 лет назад между «МРСК Центра» и компанией «Корпоративные сервисные системы» были заключены сервисные договоры. А через три года сотрудники «МРСК Центра» обвинили бизнесменов из Белгорода в выводе из филиала сетевой компании через аутсорсинговые договоры 240 миллионов рублей.

На прошедших недавно заседаниях один из подозреваемых Станислав Милькин признался, что давал свои показания в 2013 году испугавшись угроз правоохранителей и топ-менеджеров «МРСК Центра», и они не соответствуют действительности. На суде Милькин отказался от своих прежних показаний. Мужчина даже назвал имена людей, которые оказывали на него давление. Все эти лица шесть лет назад неоднократно принуждали обвиняемого оговорить своих коллег (Макарова и Филатова). За Милькиным установили наружное наблюдение, а позже принудительно отправили в Москву «для разговора».

Сам Милькин рассказал, что за нужные показания директор по IT «МРСК Центра» Андрей Дудин пообещал решить все его проблемы, а также на время разбирательства предоставить квартиру и деньги. Примечательно, что во время поездки в столицу Милькина сопровождали сотрудники ФСБ.

Милькин добавил, что в Москве с ним встретился заместитель генерального директора «МРСК Центра» Куранов. «Дословно его слова такие звучали: в Белгороде ребята здание подрезали не хотят со зданием расставаться, причём завуалированно. Я спросил: какие ребята, какое здание, он сказал — ты дурака не включай, все понимаешь, мне нужно здание – это конкретно слова Куранова были», - рассказал Милькин.

Строение о котором говорил Куранов является собственностью ОАО «КорсСис». Сейчас оно в аренде у филиала «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» и находится под арестом, как и все имущество «КорсСис».

Во всей этой истории фигурирует еще один человек - Олег Жуков. Два года назад подконтрольное ему предприятие ООО «ТМ Дефенс» подписало договор с ПАО «МРСК Центра». Речь идет об оказании юридических и консультационных услуг на сумму 23 миллиона рублей. Вскоре Жуков уже представлял интересы «МРСК Центра» в суде по делу Филатова и активно выступал против аутсорсинга. Примечательно, что сама сделка между ООО «ТМ Дефенс» и ПАО «МРСК Центра» и есть аутсорсинг.

Милькин также указал на присутствие Жукова на принудительных «встречах» с ним и сотрудниками «МРСК Центра» еще шесть лет назад.

На протяжении последних лет прокуратура утверждает, что деньги были украдены организованным преступным сообществом, состоящим из заключенных белгородцев. Рапорт от 2013 года об обнаружении признаков состава преступления был составлен так размыто, что обвинить по нему можно любого человека. Шесть лет назад дело закрыли. Однако в 2015 году ему вновь был дан ход.

К процессу над белгородскими энергетиками было привлечено внимание бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Последний взял дело на свой личный контроль. Правозащитник считает, что обвиняемые подвергаются незаконному уголовному преследованию. Такого же мнения придерживаются и в ЕСПЧ. Международный орган указал на необоснованно длительное задержание предпринимателей, но даже это не повлияло на происходящее.