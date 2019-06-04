На Уральском культурном форуме обсудят развитие нацпроекта
В Свердловской области стартует Уральский Культурный форум, на котором обсудят развитие нацпроекта «Культура», сообщает правительство региона.
Уральский культурный форум пройдет с 5 по 8 июня, основной объем официальных мероприятий запланирован на 6 июня. Ожидается, что форум посетят более трех тысяч участников, торжественное открытие состоится в зале филармонии.
Как заявила первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина, 6 июня во время пленарного заседания со спикерами и представителями культуры будет затронут вопрос реализации в регионе национального проекта «Культура». Резолюция, сформированная по итогам форума, будет использована в работе, в частности при взаимодействии культуры и власти.
В 2019 году форум проходит под девизом «Культура — стратегия нации». Гостей мероприятия ждет насыщенная программа. Например, обсуждение проекта «Культура малой Родины», форум российского театра 21 века, гастрольные театральные показы, парад духовых оркестров с участием 20 коллективов.