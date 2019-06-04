На Уральском культурном форуме обсудят развитие нацпроекта

Уральский культурный форум пройдет с 5 по 8 июня, основной объем официальных мероприятий запланирован на 6 июня. Ожидается, что форум посетят более трех тысяч участников, торжественное открытие состоится в зале филармонии.

Как заявила первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина, 6 июня во время пленарного заседания со спикерами и представителями культуры будет затронут вопрос реализации в регионе национального проекта «Культура». Резолюция, сформированная по итогам форума, будет использована в работе, в частности при взаимодействии культуры и власти.