Интервью касалось ситуации вокруг строительства Храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Отвечая на вопрос о возможности строительства храма на окраине города представитель епархии игумен Вениамин (Райников) заявил, что у региона «неприличное название».

И хотя наша область, скажем прямо — с неприличным названием и мы максимально пытаемся уходить от его упоминаний, иногда приходится его использовать,сообщил Вениамин.

Также он пояснил, что храм нужен Свердловской области в целом, а не только Екатеринбургу, так как он должен стать «знаковым местом».

На вопрос о возможности предотвратить пикеты вокруг храма представитель епархии сказал, что горожане сами не ожидали такого развития событий и уже не могли управлять процессами, тем более, когда к делу подключились «политические революционеры».