Свердловские спасатели нашли 857 нарушений в летних загородных лагерях
Сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области проверили безопасность детских загородных лагерей. За время проверки было выявлено 857 нарушений правил техники безопасности при организации отдыха несовершеннолетних, сообщает «Уралинформбюро».
По итогам проверки 121 должностное лицо привлекли к административной ответственности, а информация об имеющихся недоработках была передана в органы власти и прокуратуру. Со слов заместителя главного госинспектора Свердловской области по пожарному надзору Максима Пинчугова, среди нарушений нет тех, которые несут угрозу жизни и здоровью людей.
Летом на территории Свердловской области начнут работать 1267 детских оздоровительных лагерей, три из них уже начали деятельность. 37 лагерей расположены вдали от мест дислокаций пожарных частей.
В связи с этим для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами, предусмотрено выставление временных постов добровольных пожарно-спасательных формирований,отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Открытие пляжей в свердловских лагерях не планируется, но 71 лагерь расположен вблизи водных объектов. Поэтому спасатели проведут дополнительные занятия о правилах поведения на воде среди сотрудников мест отдыха и детей, которые будут находиться на смене.