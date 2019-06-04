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#домахорошо
Свердловские спасатели нашли 857 нарушений в летних загородных лагерях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Свердловские спасатели нашли 857 нарушений в летних загородных лагерях

Вчера, 22:48ОбществоФото: 66.mchs.gov.ru
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