Свердловские спасатели нашли 857 нарушений в летних загородных лагерях

По итогам проверки 121 должностное лицо привлекли к административной ответственности, а информация об имеющихся недоработках была передана в органы власти и прокуратуру. Со слов заместителя главного госинспектора Свердловской области по пожарному надзору Максима Пинчугова, среди нарушений нет тех, которые несут угрозу жизни и здоровью людей.

Летом на территории Свердловской области начнут работать 1267 детских оздоровительных лагерей, три из них уже начали деятельность. 37 лагерей расположены вдали от мест дислокаций пожарных частей.

В связи с этим для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами, предусмотрено выставление временных постов добровольных пожарно-спасательных формирований,отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.