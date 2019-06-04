Уральские школьники сдали ЕГЭ по русскому языку

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В Свердловской области 18 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку, сообщает правительство Свердловской области.
Экзамен по русскому языку является обязательным для всех учащихся. И, как отмечают в Министерстве образования, одним из самых волнительных как для учеников, так и для организаторов. Минимально выпускнику необходимо набрать 24 балла, однако для поступления в вузы минимальный порог составляет 36 баллов. ЕГЭ по русскому языку в этом году прошел без сбоев и технический нарушений.
Ранее сообщалось, что учащиеся сдали ЕГЭ по математике, истории и химии. Основная часть экзаменов продлится до 1 июля.
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