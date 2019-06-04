В Екатеринбурге полиция задержала трех участников пикета в сквере у Театра драмы

Перед началом мероприятия организатор пикета Иван Волков предложил собравшимся разойтись из-за плохой погоды или просто прогуляться. После этого сотрудники министерства общественной безопасности задержали его. Также задержаны еще двое человек.

Ранее в проведении пикета Волкову было отказано. Его предупредили, что он будет привлечен к административной ответственности, если он выйдет на пикет.