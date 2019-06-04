В Екатеринбурге полиция задержала трех участников пикета в сквере у Театра драмы
Сегодня, 20:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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4 июня на несанкционированный пикет в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге собралось 20 человек. Организатор мероприятия Иван Волков и еще два человека были задержаны, сообщает Znak.com.
Сюжеты: Екатеринбург
Перед началом мероприятия организатор пикета Иван Волков предложил собравшимся разойтись из-за плохой погоды или просто прогуляться. После этого сотрудники министерства общественной безопасности задержали его. Также задержаны еще двое человек.
Ранее в проведении пикета Волкову было отказано. Его предупредили, что он будет привлечен к административной ответственности, если он выйдет на пикет.
Юрист Иван Волков организовал «Комитет по спасению сквера» после встречи с Александром Высокинским, организованной после протестов против строительства храма святой.
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