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#домахорошо
В Екатеринбурге уличный художник «похоронил» свободу вероисповедания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге уличный художник «похоронил» свободу вероисповедания

Сегодня, 10:20ОбществоФото: Е1.ru
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