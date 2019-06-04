В Екатеринбурге уличный художник «похоронил» свободу вероисповедания

Арт-объект появился около ТЮЗа и усадьбы Харитоновых минувшей ночью. Художник изобразил надгробный памятник, на котором написаны даты 1993–2013 годы (в июне 2013 года, шесть лет назад, вышел закон о наказании за оскорбление чувств верующих). Также на памятнике находится надпись «Свобода вероисповедания. Земля пухом».