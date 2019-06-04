В Екатеринбурге уличный художник «похоронил» свободу вероисповедания
Сегодня, 10:20ОбществоФото: Е1.ru
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В столице Урала уличный художник Рома Инк изобразил еще одну могилу. На этот раз он «похоронил» свободу вероисповедания, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Арт-объект появился около ТЮЗа и усадьбы Харитоновых минувшей ночью. Художник изобразил надгробный памятник, на котором написаны даты 1993–2013 годы (в июне 2013 года, шесть лет назад, вышел закон о наказании за оскорбление чувств верующих). Также на памятнике находится надпись «Свобода вероисповедания. Земля пухом».
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Днем ранее Роман Инк изобразил аналогичный арт-объект с надписью «Свобода собраний», который он разместил у Театрального сквера, где проходили пикеты против строительства Храма-на-Драме. Однако изображение исчезло в этот же день.
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