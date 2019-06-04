В Екатеринбурге заведено уголовное дело на участника протеста у Храма-на-Драме
Первое уголовное дело заведено на участника пикета у Храма-на-Драме в Екатеринбурге Станислава Мельниченко, сообщает Ура.ру со ссылкой на анонимный telegram-канал «Апология протеста».
Уголовное дело возбуждено по статье «Оскорбление представителя власти». Согласно данным из постановления об избрании меры пресечения, Мельниченко 14 мая около 23 часов, находясь в сквере у Театра драмы, нецензурно выражался в адрес представителя власти, демонстрировал сотруднику полиции неприличные жесты и оскорблял сотрудника при исполнении.
Как рассказали корреспондентам Ура.ру очевидцы, мужчина, действительно, по их мнению, вел себя вызывающе, залазил на дерево и демонстрировал сотрудникам полиции жесты с сексуальным подтекстом.
Статья 319 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных работ до 360 часов или исправительные работы на срок до года.
Ранее защитнице сквера у Драмтеатра Анне Балтиной был выписан штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия.
Напомним, что пикеты в сквере у театра Драмы длились несколько дней, в результате, по официальным данным, были задержаны 60 человек. По данным СМИ, полиция задержала более сотни митингующих.