В Екатеринбурге заведено уголовное дело на участника протеста у Храма-на-Драме

Уголовное дело возбуждено по статье «Оскорбление представителя власти». Согласно данным из постановления об избрании меры пресечения, Мельниченко 14 мая около 23 часов, находясь в сквере у Театра драмы, нецензурно выражался в адрес представителя власти, демонстрировал сотруднику полиции неприличные жесты и оскорблял сотрудника при исполнении.

Как рассказали корреспондентам Ура.ру очевидцы, мужчина, действительно, по их мнению, вел себя вызывающе, залазил на дерево и демонстрировал сотрудникам полиции жесты с сексуальным подтекстом.

Статья 319 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных работ до 360 часов или исправительные работы на срок до года.

Ранее защитнице сквера у Драмтеатра Анне Балтиной был выписан штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия.