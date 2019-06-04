В колонии Нижнего Тагила заключенные строят «яхту» для бизнесмена

Об этом 4 июня рассказал руководитель общественной организации «Правовая основа» Алексей Соколов во время встречи со свердловским омбудсменом Татьяной Мерзляковой и представителями ГУФСИН.

Член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Михаил Борисов пояснил, что он посетил колонию и видел там что-то похожее на яхту, в длину около 10 метров. Яхта находится в ангаре и строительством занимаются осужденные.

В ГУФСИН ему заявили, что заключенные выполняют заказ бизнесмена и строят не яхту, а парусную лодку. Все работы абсолютно легальны и оплачиваются. Бизнесмен заказал лодку несколько лет назад, а потом не смог платить. Колония намерена через суд взыскать с него оплату и передать лодку.