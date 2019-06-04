В Нижнем Тагиле «Красногвардеец» открыл онлайн-продажу билетов
Сегодня, 18:21ОбществоФото: TagilCity.ru
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Кинотеатр «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле организовал интернет-продажу билетов, сообщается на официальном сайте организации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Билеты на сеансы в «Красногвардеец» можно приобрести на сайте кинотеатра в разделе «Расписание».
Мы решили не оригинальничать и… Теперь у нас, как у всех: билет в красногвардеец можно купить онлайн! гласит надпись на сайте кинотеатра.
Для того, чтобы купить билет, нужно выбрать фильм, определиться со временем сеанса, а затем решить, какие места в зрительном зале вы хотите занять. Далее остается только оплатить билеты.
Напомним, в ноябре 2018 года кинотеатр «Красногвардеец» открылся после ремонта. В обновленном зале появился «парящий экран», аналогов которому нет в других кинотеатрах города. Также в «Красногвардейце» модернизировали входную группу, теперь вход оборудован для людей с ОВЗ, и установили электронную кассу.
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