В Нижнем Тагиле «Красногвардеец» открыл онлайн-продажу билетов

Билеты на сеансы в «Красногвардеец» можно приобрести на сайте кинотеатра в разделе «Расписание».

Мы решили не оригинальничать и… Теперь у нас, как у всех: билет в красногвардеец можно купить онлайн! гласит надпись на сайте кинотеатра.

Для того, чтобы купить билет, нужно выбрать фильм, определиться со временем сеанса, а затем решить, какие места в зрительном зале вы хотите занять. Далее остается только оплатить билеты.