В сквере Пионерский в Нижнем Тагиле демонтировали фонтан, плиты и деревья

На днях в сквер будет завезен гранит для дальнейшего монтажа. Кроме того, подрядчик НТК «Стройрегион» намерен навести порядок с зелёными насаждениями. Часть деревьев, как и планировалось, уже была вырублена. По словам главы города Владислава Пинаева, за долгие годы существования сквера появился хаос с зелёными насаждениями, который следует упорядочить, поэтому следует высадить новую растительность, чтобы придать скверу силуэт.

Вопросы есть, но они решаемые. Все работы ведутся в графике, ничего не вызывает опасений. Конечно, хотелось бы, чтобы работы закончились ко Дню города как некий подарок жителям Вагонки, отметил глава Нижнего Тагила.