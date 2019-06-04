Вице-мэр Екатеринбурга может лишиться поста из-за рухнувшей омской казармы

Обрушение казармы произошло в 2015 году, под завалами погибли 24 курсанта, травмированы были ещё 19 призывников. По мнению журналистов, Бубнов при назначении на должность в администрацию Екатеринбурга умолчал о своей косвенной причастности к этой трагедии.

Военный городок № 35, где находилась рухнувшая казарма, строило ОАО «347 Военпроект», а техническим заказчиком выступило Региональное управление заказчика капитального строительства Центрального военного округа. До февраля 2013 года заместителем руководителя был Бубнов. Уволился он до подведения итогов торгов, но на посту главы остался его друг и коллега Игорь Дубровин, который позже стал гендиректором крупнейшего екатеринбургского предприятия «Водоканал».

Источник в администрации Екатеринбурга заявил, что с точки зрения закона Алексей Бубнов чист. Но даже косвенная причастность вице-мэра к обрушению казармы может бросить тень на авторитет Александра Высокинского. Сам Бубнов опроверг слухи о наличии у него каких-либо связей с тем, что произошло в 2015 году под Омском.