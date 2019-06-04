Вице-мэр Екатеринбурга может лишиться поста из-за рухнувшей омской казармы
Представители администрации Екатеринбурга рассказали журналистам Ура.ру о том, что заместитель мэра по транспорту Алексей Бубнов будет отправлен в отставку. Причиной называют негативное влияние чиновника на авторитет главы города из-за его косвенного отношения к обрушению казармы под Омском.
Обрушение казармы произошло в 2015 году, под завалами погибли 24 курсанта, травмированы были ещё 19 призывников. По мнению журналистов, Бубнов при назначении на должность в администрацию Екатеринбурга умолчал о своей косвенной причастности к этой трагедии.
Военный городок № 35, где находилась рухнувшая казарма, строило ОАО «347 Военпроект», а техническим заказчиком выступило Региональное управление заказчика капитального строительства Центрального военного округа. До февраля 2013 года заместителем руководителя был Бубнов. Уволился он до подведения итогов торгов, но на посту главы остался его друг и коллега Игорь Дубровин, который позже стал гендиректором крупнейшего екатеринбургского предприятия «Водоканал».
Источник в администрации Екатеринбурга заявил, что с точки зрения закона Алексей Бубнов чист. Но даже косвенная причастность вице-мэра к обрушению казармы может бросить тень на авторитет Александра Высокинского. Сам Бубнов опроверг слухи о наличии у него каких-либо связей с тем, что произошло в 2015 году под Омском.
Я с января 2013 года работал заместителем министра общего и профессионального образования Свердловской области. Насколько мне известно, речь идет о деле, которое касается лета 2015 года. Это уже из разряда: упал тунгусский метеорит, и, казалось бы, при чем тут Лужков, но задумайтесь об этом,отметил заместитель главы Екатеринбурга.