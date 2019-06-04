Жилищный фонд Свердловской области увеличился на 1,5% в 2018 году

В 2018 году на одного жителя Среднего Урала приходилось 26,1 кв. м. жилья. 69,6% жилых помещений оборудованы всеми необходимыми коммунальными сетями. В жилищном фонде преобладают дома, построенные из камня и кирпича, их доля составляет 35,1% от общей площади жилищного фонда. Доля панельных домов достигла 25,4%, а деревянных – 16,4%.