Жилищный фонд Свердловской области увеличился на 1,5% в 2018 году
Сегодня, 17:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2018 году жилищный фонд Свердловской области вырос на 1,5%, сообщает «Областная газета», ссылаясь на данные Свердловскстата.
В 2018 году на одного жителя Среднего Урала приходилось 26,1 кв. м. жилья. 69,6% жилых помещений оборудованы всеми необходимыми коммунальными сетями. В жилищном фонде преобладают дома, построенные из камня и кирпича, их доля составляет 35,1% от общей площади жилищного фонда. Доля панельных домов достигла 25,4%, а деревянных – 16,4%.
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