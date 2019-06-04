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Жилищный фонд Свердловской области увеличился на 1,5% в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Жилищный фонд Свердловской области увеличился на 1,5% в 2018 году

Сегодня, 17:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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