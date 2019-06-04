Житель Нижнего Тагила задержан по подозрению в краже денег с банковской карты
Сегодня, 19:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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23-летний житель Нижнего Тагила на улице нашел чужую банковскую карту и оплатил ей покупки в магазине, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Пострадавший тагильчанин обратился в полицию после того, как обнаружил, что потерял свою банковскую карту. На его мобильный телефон начали приходить оповещения о том, что с карты списываются деньги за покупки.
С помощью камер видеонаблюдения, расположенных в магазинах, полицейские смогли установить личность подозреваемого. После этого на ГГМ им удалось задержать 23-летнего молодого человека. Он рассказал, что воспользовался найденной картой, оплачивая покупки в продуктовых магазинах. В общей сложности он потратил с карты 3 тысячи рублей.
В отношении молодого человека возбуждено дело по статье «Мошенничество с использованием платежных карт». Он находится под подпиской о невыезде.
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