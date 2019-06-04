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#домахорошо
Житель Нижнего Тагила задержан по подозрению в краже денег с банковской карты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Житель Нижнего Тагила задержан по подозрению в краже денег с банковской карты

Сегодня, 19:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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