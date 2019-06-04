Два жителя Екатеринбурга осуждены за серию нападений на дальнобойщиков

В период с 2015 по 2017 годы обвиняемые совершили ряд нападений на водителей-дальнобойщиков. Мужчины находили припаркованные на ночь фуры, а затем нападали на водителя. Подсудимые забирали деньги, телефоны и топливные карты, с которых впоследствии продавали третьим лицам дизельное топливо. Так екатеринбуржцы совершили два совместных нападения в районе выезда на трассу «Екатеринбург-Пермь» и в районе 320 км трассы «Пермь-Екатеринбург».

Помимо этого, осужденные организовали по два разбойных нападения в составе преступной группы с неустановленными лицами. Материалы дела в их отношении выделены в отдельное производство.