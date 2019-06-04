Два жителя Екатеринбурга осуждены за серию нападений на дальнобойщиков
Двум жителям Екатеринбурга вынесен приговор за разбойные нападения и грабежи дальнобойщиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В период с 2015 по 2017 годы обвиняемые совершили ряд нападений на водителей-дальнобойщиков. Мужчины находили припаркованные на ночь фуры, а затем нападали на водителя. Подсудимые забирали деньги, телефоны и топливные карты, с которых впоследствии продавали третьим лицам дизельное топливо. Так екатеринбуржцы совершили два совместных нападения в районе выезда на трассу «Екатеринбург-Пермь» и в районе 320 км трассы «Пермь-Екатеринбург».
Помимо этого, осужденные организовали по два разбойных нападения в составе преступной группы с неустановленными лицами. Материалы дела в их отношении выделены в отдельное производство.
Березовский городской суд признал обвиняемых виновными и вынес им приговор в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях. 33-летний участник банды получил 10 лет и 2 месяца лишения свободы. 48-летний житель Екатеринбурга приговорен к 11 годам и 10 месяцам лишения свободы. Суд постановил, что отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима. Кроме того, оба фигуранта дела приговорены к ограничению свободы сроком на 1 год 8 месяцев.