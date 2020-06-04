Гендиректор «ВСМПО-АВИСМА» высказал свое мнение о «Титановой долине»
Сегодня, 17:57ОбществоФото: Официальный сайт ВСМПО-Ависма
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Генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Максим Кузюк раскритиковал особую экономическую зону «Титановую долину», которая находится в Верхней Салде. Топ-менеджер считает, что она является экономически невыгодной из-за малого количества резидентов, сообщает URA.RU.
По мнению Кузюка, на «Титановой долине» нет никакого реального производства. Жители Верхней Салды длительное время были твердо уверены, что любой горожанин сможет устроиться на ВСМПО. Данная ситуация привела к тому, что сектор малых и средних предприятий практически не развивался.
Гендиректор отмечает, что возможное сокращение штата сотрудников ВСМПО поспособствует развитию экономики в городе, открытию новых предприятий и даст новые рабочие места жителям.
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