Гендиректор «ВСМПО-АВИСМА» высказал свое мнение о «Титановой долине»

По мнению Кузюка, на «Титановой долине» нет никакого реального производства. Жители Верхней Салды длительное время были твердо уверены, что любой горожанин сможет устроиться на ВСМПО. Данная ситуация привела к тому, что сектор малых и средних предприятий практически не развивался.