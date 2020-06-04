Куйвашев рассказал, когда будут открыты IKEA и OBI в Екатеринбурге
Сегодня, 12:18ОбществоФото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время ответа на вопрос от одного из своих подписчиков рассказал, когда будут открыты IKEA и OBI.
Сюжеты: Коронавирус
Точную дату открытия магазинов он не назвал, но отметил, что как только уйдет угроза распространения коронавируса, ограничения будут сняты. Он добавил, что товары этих магазинов можно заказать через интернет.
На данный момент режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 8 июня. Закрыты торговые центры, большинство организаций, а также отменены массовые мероприятия. Вчера, 3 июня, в регионе был выявлен резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Это объяснили тем, что работодатели начали провдить массовое тестирование сотрудников.
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