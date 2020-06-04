На параде Победы в Екатеринбурге впервые представят БМП-3 и самоходную гаубицу

Парад по традиции пройдет на площади 1905 года. В общей сложности в механизированной колонне будет представлено 119 единиц техники. Среди них есть те, что еще не участвовали в параде Победы.

По словам представителей ЦВО, впервые горожанам будет представлен танк Т-80 БВ и БМП-3. Из артиллерии дебютантом станет пушка 2C7 («Малка»). Она способна стрелять на расстояние до 47 километров, а также дивизионная самоходная гаубица МСТА-С, созданная на екатеринбургском предприятии «Уралтрансмаш».

Инженерные войска покажут понтонный парк ПП-2005, который провезет КамАЗ перед администрацией города. Еще один КамАЗ проедет с буксировочным катером БМК МО.

В от РХБЗ представителем станет дымовая машина ТДА-3, которая позволяет маскировать технику, людей и здания, чтобы противник не мог их обнаружить с воздуха.

Кроме того, военные планируют привлечь еще две новые машины, но на данный момент их участие в мероприятии не подтверждено.