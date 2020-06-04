Нижний Тагил получит около семи миллиардов рублей на развитие города

Выделенная сумма составляет почти половину годового бюджета города. Денежные средства будут направлены на строительство автодорожного моста через Тагильский пруд, реставрацию ансамбля Заводоуправления Демидовых, проект музейного комплекса истории развития техники черной металлургии, а также строительство многопрофильного легкоатлетического манежа в Дзержинском районе.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев уверен в том, что соглашение даст толчок развитию комфортных условий в городе.

Напомним, ранее компания «Евраз» также подписала соглашение с Качканаром. По условиям документа городу будет выделено около 380 миллионов рублей.