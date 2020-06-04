ООО "Похоронная служба Ритуал" - виды и особенности ритуальных услуг в Беларуси

Однако многие запрашивают кремацию или захоронение по католическим либо мусульманским канонам. Соответственно, профессиональная компания должна быть способна исполнить все пожелания заказчика. При этом это касается не только технической, но и организационной составляющей. Компания ООО "Похоронная служба Ритуал" обладает собственным автопарком, ее коллектив состоит из опытных специалистов, способных выполнить любой запрос заказчика.

Виды услуг компании

Заказ услуг и покупка товаров для похорон осуществляется на сайте. Оператор принимает заявки без выходных или праздничных дней, а также без перерывов на обед. Основные виды представленных услуг и их особенности, нужно описать более детально:

Осуществляется захоронение на кладбище. При этом захоронение может быть выполнено гробом в новую могилу или с использованием места, выделенного под родственное захоронение. Кроме того, заказчики могут запросить погребение урны с прахом. При этом предоставляются услуги носильщиков гроба. При необходимости, будет выполнена эксгумация и перезахоронение;

Отдельный комплекс услуг представлен кремацией. При таком виде похорон, компания обеспечит назначение времени кремации, ячейку в колумбарии. Кроме того, можно запросить индивидуальный колумбарий;

Клиенты освобождаются от занятия организационными вопросами. Так, обеспечивается подача катафалка, а также транспорт для родственников покойного до кладбища и обратно. Транспорт подается строго в оговоренное время без опозданий;

Ведение похорон может быть поручено профессиональному церемониймейстеру, предусмотрено обеспечение участия оркестра. Кроме того, компания возьмет на себя проведение гражданской панихиды, поминального обеда и отпевания. Места и особенности данных мероприятий обязательно согласовываются с клиентами. При этом учитываются все их пожелания.