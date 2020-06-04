Проект ФСС «Прямые выплаты» с 1 июля масштабируют еще на 8 регионов страны

Так, благодаря спецпрограмме работники могут получать выплаты напрямую от фонда, то есть минуя работодателя. Система удобна обеим сторонам: сотрудник получает выплату в короткие сроки, а компании не нужно выводить средства. В список предоставляемых выплат входят больничные, отпускные, выплаты за рождение и по уходу за ребенком, единоразовое пособие по постановке на учет на ранних сроках беременности и пр., сообщают «Новые известия».

Сегодня участниками программы являются 69 регионов России. С июля в их список войдут Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край, Ставрополье, Волгоградская, Ленинградская, Тюменская и Ярославская области. К началу 2021 года в планах ФСС распространить программу на всю страну, включая Московский регион.

Также на данный момент в регионах, которые присоединятся к «Прямым выплатам» в следующем месяце, проходит обучение персонала, кадровиков, бухгалтеров, а также других сотрудников.

Для того чтобы получить положенную выплату, сотрудник должен подать заявление работодателю, который в свою очередь передает информацию в ФСС. Далее в течение 10 дней на счет работника зачисляются средства.

Подчеркивается, что система «Прямых выплат» гораздо удобнее и оперативнее, чем ныне существующая.