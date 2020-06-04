Прокладка наружных сетей к новому дому в Уральце обойдется в 14 миллионов рублей
Сегодня, 13:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на проведение наружных сетей к строящемуся дому в поселке Уралец. Начальная сумма контракта — 14,7 миллиона рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести к месту строительства наружные сети водоснабжения, канализации, тепловые сети и электроснабжение. Также в документации указано, что на участке расположены деревянные постройки, которые подлежат демонтажу.
Победитель закупки определится 10 июня путем электронного аукциона. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта и до 15 августа.
Напомним, на сегодняшний день в поселке Уралец продолжается возведение четырехэтажного дома на 30 квартир по региональной программе переселения из ветхого жилья. Полностью завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется к середине сентября.
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