Прокладка наружных сетей к новому дому в Уральце обойдется в 14 миллионов рублей

Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести к месту строительства наружные сети водоснабжения, канализации, тепловые сети и электроснабжение. Также в документации указано, что на участке расположены деревянные постройки, которые подлежат демонтажу.

Победитель закупки определится 10 июня путем электронного аукциона. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта и до 15 августа.