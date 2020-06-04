Проклявшего сторонников самоизоляции отца Сергия привлекут к ответственности
Основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) выложил видеозапись с провокационными высказываниями, в которых нашли разжигание ненависти и вражды. Уральский региональный центр судебной экспертизы проверил видео священнослужителя, сообщает Е1.
В действиях Романова Н.В. найдены признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды). Материалы проверки по данному делу направлены в прокуратуру Верхней Пышмы.
Заявление в полицию на основателя монастыря подал житель Екатеринбурга Михаил Томаткин, который подтвердил информацию о завершении проверки.
Ролик с названием «Средний путь» был удален с YouTube за нарушение принципов сообщества. В нем священнослужитель раскритиковал правительство за запрет посещения храмов в период самоизоляции. Также Сергий называет эпидемию в России «выдумкой» и проклинает всех, кто закрывает церкви.
В конце мая Екатеринбургская епархия вынесла наказание отцу Сергию. Ему запретили возглавлять совершение Божественной литургии и сослужить на ней, принимать исповедь, покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита, делать монашеские постриги и благословлять кого-то их совершение. Поступки священнослужителя рассмотрят на епархиальном суде.