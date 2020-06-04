Проклявшего сторонников самоизоляции отца Сергия привлекут к ответственности

В действиях Романова Н.В. найдены признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды). Материалы проверки по данному делу направлены в прокуратуру Верхней Пышмы.

Заявление в полицию на основателя монастыря подал житель Екатеринбурга Михаил Томаткин, который подтвердил информацию о завершении проверки.

Ролик с названием «Средний путь» был удален с YouTube за нарушение принципов сообщества. В нем священнослужитель раскритиковал правительство за запрет посещения храмов в период самоизоляции. Также Сергий называет эпидемию в России «выдумкой» и проклинает всех, кто закрывает церкви.