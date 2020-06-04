Росприроднадзор: мы перебросили дополнительные силы лаборатории в Норильск
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о том, что нефтепродукты в Норильске сжигаться не будут. Ранее глава Красноярского края Владимир Усс предложил сжечь разлившееся топливо в регионе.
Nashgorod.ru пишет, что сейчас СК возбудил уже три уголовных дела по этому факту. По словам Радионовой, при учете информации прокуратуры Росприроднадзор запустил двадцатидневную проверку, усилив представительство в городе. На основании ее результатов будет рассчитан ущерб, а виновные лица будут привлечены к ответственности.
Вместе с тем местные экологи говорили Уссу о катастрофических последствиях сжигания внушительного количества топлива - пострадают и соседние регионы.
Со слов Радионовой, ведомство направило допсилы лаборатории в Норильск, каждый день производится 15 отборов проб с ежедневным наращиванием. Ситуация с утилизацией будет жестко отслеживаться, будут внимательно изучаться предлагаемые способы утилизации.
Отмечается, что в настоящее время идет масштабное очищение загрязненного грунта. Его переместят в более безопасное место – на бетонное основание.