Росприроднадзор: мы перебросили дополнительные силы лаборатории в Норильск

Nashgorod.ru пишет, что сейчас СК возбудил уже три уголовных дела по этому факту. По словам Радионовой, при учете информации прокуратуры Росприроднадзор запустил двадцатидневную проверку, усилив представительство в городе. На основании ее результатов будет рассчитан ущерб, а виновные лица будут привлечены к ответственности.

Вместе с тем местные экологи говорили Уссу о катастрофических последствиях сжигания внушительного количества топлива - пострадают и соседние регионы.

Со слов Радионовой, ведомство направило допсилы лаборатории в Норильск, каждый день производится 15 отборов проб с ежедневным наращиванием. Ситуация с утилизацией будет жестко отслеживаться, будут внимательно изучаться предлагаемые способы утилизации.